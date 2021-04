Bogi bomb: Brutalni Bogdanović uništio Janisa! (video)

Hot sport pre 6 sati | Vukašin Cvetković HotSport

Bogdanović igra najbolju košarku u svojoj karijeri! Srpski bek je u duelu sa Milvoki Baksima upisao čak 32 poena uz fenomenalan šut iz igre – 12/20.

On je na terenu proveo 37 minuta i u svakom trenutku je bio nerešiva enigma za odbranu Baksa. Atlanta je odnela pobedu rezultatom 111:104 preokretom u zadnjoj četvrtini, koja im je pripala rezultatom 41:26. U poraženom timu sjajno veče je imao Janis, koji je upisao 31 poen i uhvatio 14 skokova. Atlanta je trenutno 5. u svojoj konferenciji, dok su Baksi 3. na Istoku! Bogdan Bogdanovic (32 PTS) led the way in the Hawks' comeback W ♨️ pic.twitter.com/OCPbjmsy9p — NBA