Duarte pisao navijačima: Nisam hteo da vas uvredim

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Stamenić
Duarte pisao navijačima: Nisam hteo da vas uvredim

Sjajno je igrao Bruno Duarte u Poznanju, ali i proslavom gola za 3:1 razljutio navijače Leha.

Svestan da je napravio grešku, Brazilac je uputio poruku simpatizerima poljskog prvaka, objavom na Instagram profilu. „Hoću da čestitam svim navijačima Leha. Napravili su sjajnu atmofseru podržavajući svoj tim. Proslavom gola nisam hteo da ih uvredim. Imam mnogo respekta prema njima i klubu. Hvala i vidimo se na Marakani“, napisao je Duarte. Gol je slavio tako što je stavio prst na usta i okrenut ka tribini gde su vatreni navijači Leha rukama gestikulirao da ih je
Marakana, fk crvena zvezda, uefa champions league

