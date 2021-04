Veče „Zemlje nomada“ – Oskari za najbolji film, režiju i glavnu glumicu

RTS pre 2 sata

„Zemlja nomada“ proglašen je najboljim filmom na 93. dodeli Oskara. Nesvakidašnji roud-muvi ovenčao se sa još dve statuete – najbolju režiju, Kloi Žao, i glavnu glumicu, Frensis Makdormand. Entoni Hopkins osvojio svog drugog Oskara za ulogu u filmu „Otac“. Najbolji strani film – „Još jedna tura“.

05:17 Drugi Oskar za Entonija Hopkinsa Trideset godina od kada je Oskarom nagrađen za ulogu Hanibala Lektera u trileru Kad jaganjci utihnu, ser Entoni Hopkins dobio je svoju drugu statuetu za najboljeg glavnog glumca i to za ulogu u ostvarenju Otac. #Oscars 2021 Winners List: #Nomadland Best Picture, Hopkins and McDormand Take Lead Acting Prizes https://t.co/r10ootyooO pic.twitter.com/nFGb8iwo5V— IndieWire (@IndieWire) April 26, 2021 05:10 Još jedan Oskar za