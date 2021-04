Istorijska najava Vučića iz Brisela: To će biti neverovatno za Srbiju

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Vučić se iz Brisela građanima obratio na TV Pink.

Foto: Pink TV Predsednik je reagovao na to što se samozvani "kosovski" premijer Aljbin Kurti hvali da je glasao u Albaniji. - Učestvovaćemo u svakoj vrsti dijaloga. Želeli bi da on bude konstruktivan. Drugo, postoje i problemi, pre svega u energetici. To mora da se rešava. Lajčaku sam ukazao na činjenicu da se Kurti hvali da je glasao u Albaniji. Šta biste rekli da sam ja glasao u Gračanici ili Zubinom Potoku? To bi bio skandal svetskih razmera, iako je to po