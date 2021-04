Vodič kroz novčanu pomoć od 60 evra: Prijava kreće sutra, a ovo je 15 najčešće postavljanih pitanja

Blic pre 2 sata | Marko Andrejić

Svi punoletni građani Srbije koji imaju važeću ličnu kartu i prebivalište u Srbiji mogu od sutra, 28. aprila, da se prijave za pomoć od 60 evra posredstvom sajta Uprave za trezor (idp.trezor.gov.rs).

Od 5. maja to će biti moguće i preko kol centra pozivom na broj telefona koji će naknadno biti objavljen. Zainteresovani se za pomoć mogu prijaviti do 15. maja, do ponoći. Prvih 30 evra stići će u maju, a drugih 30 evra u novembru. U međuvremenu će penzioneri dobiti dodatnih 50 evra u septembru, a nezaposleni još 60 evra u junu. Obe kategorije ne moraju da se prijavljuju za pomoć, pošto će im ona biti automatski uplaćena. Na koji način će novac biti isplaćen, šta