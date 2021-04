SAD će dati 60 miliona doza vakcine Astrazeneka drugim zemljama

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

SAD će dati drugim zemljama 60 miliona doza vakcine Astrazeneka protiv kovida-19, objavila je danas Bela kuća, kritikovana do sada što je odbijala da izvozi ovu vakcinu koja nije još odobrena u SAD.

„SAD će osloboditi 60 miliona doza vakcine Astrazeneka za druge zemlje odmah kada budu dostupne“, rekao je u tviter poruci Endi Slavit, savetnik Bele kuće za borbu protiv korona virusa. On je odbacio kritike da Vašington akumulira doze vakcina kojima se ne služi. „U ovom trenutku ima vrlo malo raspoloživih doza. Nikakvo vreme zaista nije bilo izbubljeno“, rekao je on. Portparolka Bele kuće Džen Saki rekla je da se još planira kako će se to sprovesti i obećala da će