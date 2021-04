Odluka SZO o kineskim vakcinama u naredne dve nedelje

RTV pre 1 sat | Tanjug

ŽENEVA - Svetska zdravstvena organizacija (SZO)očekuje da će u naredne dve nedelje odlučiti da li će hitno da odobri upotrebu dve kineske vakcine protiv korona virusa, izjavila je pomoćnik direktora te agencije Ujedinjenih nacija Marianđela Galvao Simao.

Ona je precizirala da bi SZO do kraja ove nedelje mogla sa donese odluku o Sinoframovoj vakcini, dok bi o upotrebi vakcine koju je razvila kompanija Sinovak Bajontek mogla da odluči do kraja sledeće nedelje. Odobrenje SZO bi bila indikacija regulatornim telima zemalja sveta o bezbednosti i efikasnosti kineskih vakcina i omogućilo bi da i one budu uvrštene u KOVAKS program, piše Rojters. Ako budu odobrene, kineske vakcine će biti prve vakcine iz nezapadnih zemalja