Lepe vesti: Fajzerova pilula protiv kovida možda dostupna do kraja godine

Blic pre 5 sati

Fajzerova pilula koja sprečava kovid-19 mogla bi biti dostupna do kraja godine ako ispitivanje koje se u SAD i Belgiji sprovodi na ljudima bude uspešno. - Zasad ne postoje drugi lekovi osim vakcina koji mogu da spreče zarazu kovidom-19, no ako se jedan otkrije, to bi moglo zauvek ‘zauvek’ da izbriše lokdaunove - kazao je jedan stručnjak, piše Daily Mail, prenosi N1 Zagreb. Fajzer, kompanija koja je proizvela jednu od najpopularnijih vakcina u Evropi i Severnoj