Kurti potvrdio učešće u dijalogu sa Beogradom

Danas pre 10 sati | Piše: RTS

Kosovski premijer Aljbin Kurti potvrdio je predsedniku Evropskog saveta Šarlu Mišelu učešće u dijalogu sa zvaničnicima Beograda, navodeći da su proriotet njegove vlade borba protiv pandemije, radna mesta i pravda, preneo je RTS. Potez premijera Kosova Aljbina Kurtija da glasa na izborima u Albaniji ima jaku političku konotaciju i volela bih da razgovaram sa Kurtijem o njegovim motivima za ovakav gest.

Aljbin Kurti je sa Šarlom Mišelom razgovarao telefonom pre polaska u Brisel. Ahead of my visit to Brussels I had a 📞with the President of @EUCouncil @eucopresident. I thanked him for his congrats on our victory & reiterated that securing vaccines & delivering on jobs & justice are gov. top priorities. I also assured him of our commitment to the dialogue. pic.twitter.com/jtZj1MvG26 — Albin Kurti (@albinkurti) April 27, 2021 „Pre moje posete Briselu imao sam razgovor