Novak potvrdio da neće u Madrid: Šta još gubi, osim titule?

N1 Info pre 3 sata | Autor:Ivana Salapura

Najbolji teniser sveta Novak Đoković potvrdio je da ove sezone neće učestvovati na mastersu u Madridu. „Žao mi je što neću putovati u Madrid ove godine i što se neću videti sa svojim navijačima.

Prošle su već dve godine, dug vremenski period. Nadam se da se vidimo sledeće godine“, poručio je Novak. Đoković je osvojio titulu na poslednjem izdanju turnira u prestonici Španije 2019. godine. U skladu sa novim pravilima, Srbin će izgubiti polovinu osvojenih bodova, odnosno biće mu oduzeto 500 poena. Po okončanju turnira u Madridu, Novak će imati 11.463 boda. Novak Djokovic will not be playing in the Mutua Madrid Open. "Sorry that I won’t be able to travel to