Haradinaj preti: Biće nemira!

Haradinaj je rekao da ne veruje da će Kurti tako nešto dozvoliti, ali mu poručuje da bi to moglo izazvati mnogo problema, ukoliko bi se u to upustio, prenosi portal „Reporteri“. - Ne verujem da se to događa.

Ne verujem da će Kurti dozvoliti da se nanese takva šteta (tzv.) Kosovu. Ovo bi moglo vratiti nemire na Kosovo (i Metohiju). Na Kosovu (i Metohiji) će biti nemira. Verujem da je Kurti svestan situacije i da neće sebi dozvoliti da ide pogrešnim putem! - rekao je Haradinaj za „Front onlajn“. On je kazao i da ukoliko bude formirana autonomna oblast na severu južne srpske pokrajine, kako se navodi u „non pejperu“ koji se odnosi na rešavanja pitanja Kosova i Metohije,