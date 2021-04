Oklahoma konačno pobedila, pokuševski blistao! Dončić razbio voriorse, Bobi isključen (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Najzaslužniji za prvi trijumf Tandera posle skoro mesec dana i pobede nad Torontom bili su Lu Dort sa 24 poena i Darijus Bazli sa 21 poenom, čemu je dodao i deset skokova.

Pratili su ih Ajzea Robi i Taj DŽerom sa po 15. Najefikasniji igrač poražene ekipe i cele utakmice bio je DŽejlin Braun sa 39 poena, plus 11 skokov. Pričard je ubacio 28. Dalas je razbio Golden Stejt u gostima 133:103 u meču koji su obeležili Luka Dončić sa 39 poena, osam skokova i šest skokova, ali i Bobi Marjanović, koji je na parketu proveo samo četiri minuta pre nego šrto je čini se prestrog oisključen. Boban Marjanovic, perhaps the friendliest player in the