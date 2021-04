Potop za sedam minuta! Kakav fudbal u Parizu, sumrak PSŽ-a i veliki preokret Sitija! Gvardiola je na korak od rušenja malera!

Blic sport pre 38 minuta | St. K.

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su ekipu Pari Sen Žermena rezultatom 2:1 (1:0), u prvom meču ova dva tima u polufinalu Lige šampiona koji je odigran u Parizu.

Preokret izabranicima Pepa Gvardiole doneli su De Brujne i Marez, dok je za tim iz glavnog grada Francuske pogodio Markinjos. Iako se činilo da će ova utakmica doneti veliki broj golova, to nije bilo tako. Čak nije bilo ni pregršt šansi, naročito u drugom poluvremenu. Siti je sve vreme pokušavao da igra po svojim principima, ali je PSŽ uspeo da to neutrališe, pa su „građani“ morali okolnim putem do gola što im se na kraju i isplatilo. To će i te kako značiti Pepu