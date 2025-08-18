Tim Zvezde za Pafos: Olajinka pre Duartea, vraća se kapiten

Crvena zvezda će utakmicu protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona (utorak, 21.00), početi sa tri različita igrača u odnosu na duel sa Lehom minulog utorka.

Vraća se kapiten Mirko Ivanić, dok će suspendovane Rodrigaa i Radeta Krunića zameniti Veljko Milosavljević i Mahmudu Bađo. Informacije koje dopiru do Sport kluba veče uoči sudara sa Pafosom su da će Ivanić igrati kao centralni ofanzivni vezni, a Milojević ostati dosledan ideji da mu je za mečeve ovakvog karaktera neophodan Olajinka. Nigerijac će imati i dosta defanzivnih zadataka na levoj strani, a ono što daje Milojeviću dodatni razlog da ga ostavi u prvih 11 je