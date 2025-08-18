Tim Zvezde za Pafos: Olajinka pre Duartea, vraća se kapiten

Sport klub pre 47 minuta  |  Autor: Nikola Stamenić
Tim Zvezde za Pafos: Olajinka pre Duartea, vraća se kapiten

Crvena zvezda će utakmicu protiv Pafosa u plej-ofu za Ligu šampiona (utorak, 21.00), početi sa tri različita igrača u odnosu na duel sa Lehom minulog utorka.

Vraća se kapiten Mirko Ivanić, dok će suspendovane Rodrigaa i Radeta Krunića zameniti Veljko Milosavljević i Mahmudu Bađo. Informacije koje dopiru do Sport kluba veče uoči sudara sa Pafosom su da će Ivanić igrati kao centralni ofanzivni vezni, a Milojević ostati dosledan ideji da mu je za mečeve ovakvog karaktera neophodan Olajinka. Nigerijac će imati i dosta defanzivnih zadataka na levoj strani, a ono što daje Milojeviću dodatni razlog da ga ostavi u prvih 11 je
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Dva fudbalera Zvezde vrednija od startnih 11 Pafosa

Dva fudbalera Zvezde vrednija od startnih 11 Pafosa

Nova pre 13 minuta
Ovo je tim Crvene zvezde za Pafos: Milojević vraća Ivanića, a jednom čoveku neizmerno veruje

Ovo je tim Crvene zvezde za Pafos: Milojević vraća Ivanića, a jednom čoveku neizmerno veruje

Mondo pre 12 minuta
Igrači Bodea su se preplašili, videli smo im starh u očima: Mića Ivanić o tome kako je Marakana pojela Norvežane! Isplivali…

Igrači Bodea su se preplašili, videli smo im starh u očima: Mića Ivanić o tome kako je Marakana pojela Norvežane! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića u Partizan: I Miško Ražnatović se uključio u sagu?!

Hot sport pre 42 minuta
Crvena zvezda bez dva ključna igrača: Milojević sve potvrdio! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića…

Crvena zvezda bez dva ključna igrača: Milojević sve potvrdio! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića u Partizan: I Miško Ražnatović se uključio u sagu?!

Hot sport pre 42 minuta
Stigli su na marakanu: Roditelji ljubimca delija doputovali iz inostranstva biciklima do Beograda! (foto) isplivali novi…

Stigli su na marakanu: Roditelji ljubimca delija doputovali iz inostranstva biciklima do Beograda! (foto) isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića u Partizan: I Miško Ražnatović se uključio u sagu?!

Hot sport pre 42 minuta
Upozorenje savića zvezdi: Pafos je kvalitetnija ekipa nego što izgleda! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije…

Upozorenje savića zvezdi: Pafos je kvalitetnija ekipa nego što izgleda! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića u Partizan: I Miško Ražnatović se uključio u sagu?!

Hot sport pre 42 minuta
Poznato da li će kapiten moći da igra protiv pafosa: Ivanić otkrio ključnu stvar! Isplivali novi razlozi zašto je propao…

Poznato da li će kapiten moći da igra protiv pafosa: Ivanić otkrio ključnu stvar! Isplivali novi razlozi zašto je propao transfer matije popovića u Partizan: I Miško Ražnatović se uključio u sagu?!

Hot sport pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaLiga Šampionafk crvena zvezdauefa champions league

Sport, najnovije vesti »

Pešić: Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića, već deset igrača plus njih dvojica, zato smo tim

Pešić: Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića, već deset igrača plus njih dvojica, zato smo tim

RTV pre 23 minuta
Mnogo rečenog – malo urađenog: Nenad Lalatović podneo ostavku! Hibernijan je prošlost: Partizan pod dirigentskom palicom Dembe…

Mnogo rečenog – malo urađenog: Nenad Lalatović podneo ostavku! Hibernijan je prošlost: Partizan pod dirigentskom palicom Dembe Seka i Milana Vukotića razbio imt! (video)

Hot sport pre 12 minuta
TVITOVI - "Grobari videli kvalitet i u IMT-u!

TVITOVI - "Grobari videli kvalitet i u IMT-u!

Sportske.net pre 17 minuta
Partizan samleo IMT: Kakvo veče Dembe Seka (VIDEO)

Partizan samleo IMT: Kakvo veče Dembe Seka (VIDEO)

Sport klub pre 22 minuta
Sekova utakmica karijere i blistavi Vukotić nosili Partizan – crno-beli u Humskoj razbili IMT

Sekova utakmica karijere i blistavi Vukotić nosili Partizan – crno-beli u Humskoj razbili IMT

Nova pre 22 minuta