Nebojša Stefanović stigao na saslušanje: Advokat Gorana Papića: Zna se ko je naredio vraćanje "blinde" ekipi Velje Nevolje

Blic pre 51 minuta

Advokat Branislav Tapušković, branilac bivšeg zamenika načelnika SBPOK-a Gorana Papića, izjavio je danas da je u dosadašnjem toku istrage protiv Papića apsolutno utvrđeno ko je naredio vraćanje blindiranog automobila vođe organizovane kriminalne grupe Marku Miljkoviću, ali nije želeo da kaže o kome se radi. - Ja vam neću reći ko je to naredio, ali je to do detalja utvrđeno. Sada je samo problem da se utvrdi način vraćanja vozila, koja su morala biti zadržana pod