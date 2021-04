Presednik Ukrajine izneo predlog za Putina: Vatikan bi bio idealno mesto za dijalog o Donbasu

Blic pre 5 sati

Vatikan bi mogao da bude idealno mesto za mirovni dijalog o Donbasu, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. - Tako autoritativan posrednik uneo bi poverenje koje je do sada nedostajalo u našim pokušajima da postignemo sporazum - kazao je Zelenski za italijanski list ''Republika''.

On je dodao da će do susreta sigurno doći i da je neophodno zaustaviti rat u Donbasu i postići sporazum o trajnom i pravednom miru. - Jasno je da već dugo ne postoji prava direktna komunikacija između Ukrajine i Rusije. To sigurno ne doprinosi uzajamnom poverenju. Čini mi se da bi, za početak, susret mogao da se održi na mestu koje personifikuje mir i dijalog - kazao je ukrajinski lider, prenosi agencija Ansa. - Sveta stolica je moralni autoritet na globalnom nivou