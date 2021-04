Masakr u nemačkoj bolnici, počiniteljka uhapšena

Nova pre 2 sata | Autor:Agencije Autor:Agencije

Četiri osobe su pronađene mrtve u bolnici u gradu Podsdam nedaleko od Berlina, a žena osumnjičena za njihovo ubistvo je uhapšena, saopštila je danas nemačka policija.

Portparol policije pokrajine Brandenburg rekao je da su policajci u ortpoedskoj klinici Oberlin pored četiri mrtve osobe pronašli i jednu teško povređenu, prenosi AP. #Germany: 4 people were found #dead and another seriously injured at a #hospital near #Berlin tonight. https://t.co/c3rtOyeENk — Peter Hubinsky (@peterhubinskyx) April 29, 2021 Prema njegovim rečima, na žrtvama su uočeni znaci ekstremnog nasilja. Lokalni mediji navode da je uhapšena žena osumnjičena