Za petama SAD: Uskoro više od 400.000 žrtava korone u Brazilu, stručnjaci upozoravaju da se svetlo ne nazire

Blic pre 1 sat

Broj smrtnih slučajeva povezanih sa kovidom 19 u Brazilu uskoro će preći 400.000, čime će ta zemlja postati najugroženija u svetu po broju preminulih od posledica zaraženosti, odmah posle SAD.

Stručnjaci upozoravaju da bi dnevni broj žrtava mogao biti veliki još nekoliko meseci, usled sporog procesa vakcinacije i ublažavanja epidemioloških mera. Nagli porast broja zaraženih od početka godine doveo je do popunjavanja kapaciteta bolnica u Brazilu, kao i do 100.000 smrtnih slučajeva u samo mesec dana. Vlasti su nakog blagog pada dnevnog broja preminulih ublažile određena ograničenja, ali su epidemiolozi upozorili na to da će se uz takav odnos prema