Tragedija u Izraelu: Desetine mrtvih i povređenih

Nova pre 1 sat | Autor:Agencije Autor:Agencije

Desetine ljudi poginulo je danas kada je došlo do velike gužve na verskom festivalu u Izraelu, saopštili su zdravstveni radnici, u nesreći koju je premijer Benjamin Netanjahu nazvao "velikom tragedijom".

Prema prviom izveštajima, kako prenosi Rojters, poginulo je više od 40 ljudi, a više od 100 povređeno, od kojih su mnogi kritičnom stanju. Do nesreće je došlo kada su grupe ultraortodoksnih Jevreja u velikom broju prošle kroz grobnicu mudraca iz drugog veka, rabina Šimsona Bara Jočaja, tokom komemoracija koja uključuje bdenje, mistične pesme i ples, javlja agencija. WARNING: GRAPHIC CONTENT – Dozens killed in a stampede at an over-crowded religious bonfire festival