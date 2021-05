Evropa: Ruske vakcine štite od svih sojeva virusa

RTV pre 11 minuta | Ttanjuga

MOSKVA,BUDIMPEŠTA - Ruske vakcine mogu pružiti imunitet protiv svih poznatih sojeva korona virusa, izjavila je danas direktorka ruske Federalne službe za nadzor zaštite potrošača i dobrobit ljudi Ana Popova u intervjuu za TV kanal Rosija-24. "Ruske vakcine pružaju imunitet koji štiti od svih poznatih promena i mutacija. Međutim, da bismo se zaštitili od svih sojeva sa mutacijama moramo se pridržavati istih pravila: maske, socijalna udaljenost, čiste ruke i uređaji. Takođe moramo pokušati da provedemo više

Prema njenim rečima, ruski testovi takođe mogu pomoći u otkrivanju svih poznatih sojeva. "Test sistemi vide sve vrste, jer se zasnivaju na najstabilnijim delovima i fragmentima virusa koji su do sada bili nepromenjeni. A ako se promene u tom trenutku će to biti različiti virusi", pojasnila je Popova. Ona je istakla i da imunitet nakon vakcinacije traje najmanje deset do dvanaest meseci. "Što se tiče kovid-19, neophodno je odmah se vakcinisati. Već danas vidimo da