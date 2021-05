Asanov agent: ‘Potpuno stajemo na stranu Partizana!’

Hot sport pre 1 sat | Vukašin Cvetković Ivan Dobrić

Potez japanskog krilnog fudbalera uzburkao je situaciju u srpskom fudbalu.

Takuma Asano raskinuo je svojevoljno saradnju sa Partizanom. On se na to odlučio zbog nekoliko plata koje nije dobio. Međutim Asano nema podršku agenta koji ga je doveo u Partizan i to direktno iz Arsenala. ‘Kako sam učestvovao u transferu igrača Takume Asana iz Arsenala u Partizan, duboko žalim zbog trenutne situacije izazvane iznenadnim odlaskom Asana. Jednostrani raskid ugovora o radu bez opravdanog razloga najstrožije je zabranjen prema propisima FIFA.