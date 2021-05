Zubac udario Jokića laktom: Evo šta je srpski centar rekao!

Hot sport pre 2 sata | Vukašin Cvetković Vukašin

Nema zle krvi među balkanskim centrima! Jedan od najboljih, a verovatno i najbolji centar današnjice Nikola Jokić odigrao je sjajno protiv Klipersa.

Tokom duela dobio je udarac laktom od Ivice Zubca, što nije promaklo novinarima, koji su ga upitali da li ga je to motivisalo. ‘Nije me to motivisalo. To nije bilo namerno, poznajem ga, on je dobar momak. Nije bilo namerno. Barem se nadam.’ – rekao je Jokić Sledeći duel igraju protiv Lejkersa koji će biti predvođeni Lebronom Džejmsom, međutim Jokić kaže da neće biti posebno motivisan. ‘Ne, igram isto u svakoj utakmici. Nekada je dobro, nekada loše, ali ne