Legenda denvera hvali Jokića: "Nikola je MVP"

Foto: N.Paraušić Srpski as je u pobedi nad Los Anđeles Klipersima ostvario novi dabl-dabl od 30 poena i 14 skokova, a sve u odsustvu povređenog DŽamala Mareja.

To je posebno istakao Ingliš koji je objasnio zbog čega bi Nikola Jokić trebalo da bude proglašen za MVP-ja sezone u NBA ligi. -Jokić za MVP-ja. Nagitsi su uspeli da se izbore za pobede, i to tako što su prošli kroz peh sa povredama. To samo dokazuje širinu igračkog kadra i klupe, što je prošlo sa ozbiljnom nezapaženošću. Ujedno, to svedoči da je Jokić za MVP priznanje– napisao je Aleks Ingliš na svom Tviter nalogu. DŽoker je oborio dosta rekorda upravo Ingliša, a