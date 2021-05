Vremenska prognoza - 3. maj

RTS pre 19 minuta

Posle pravog letnjeg uskršnjeg vikenda sa temperaturom od oko 30 stepeni, noć pred nama donosi osveženje. Ipak i sutra će biti pretežno sunčano, a pljuskovi su mogući samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura u padu za 5 do 10 stepeni. Jutarnja od 7 do 12, najviša dnevna od 16 do 23 .

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.05.2021. Ponedeljak: Promenljivo oblačno i malo svežije, u brdsko- planinskim predelima sa slabom, kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni, na istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 16 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku i istoku zemlje. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina, verovatnoća 70% 04.05.2021. Utorak: