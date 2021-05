Opet u kilnču: Antisrpski incident u Borovom selu "posvađao" Milanovića i Plenkovića

Blic pre 9 minuta

Hrvatski premijer i predsednik Andrej Plenković i Zoran Milanović ponovo su danas ušli u raspravu putem medija, a povod je bio jučerašnji antisrpski incident u Borovom selu.

Plenković je, komentarišući izjavu Milanovića o tom incidentu, rekao da hrvatska policija nije ni Plenkovićeva, pa ni Pupovčeva, niti je Hrvatska vojska Milanovićeva, preneli su hrvatski mediji. On je nakon zajedničke sednice Predsedništva i Nacionalnog veća HDZ-a rekao da je osuđen incident u Borovu gde je grupa navijača vikala "Ubij Srbina" i "Srbe ćemo klati". "Policija je preduzela aktivnosti. To je nedopustivo i neprimereno, osuđujemo to ponašanje. Ono što