Više od četvrtine stanovnika EU primilo najmanje jednu dozu vakcine

Više od četvrtine stanovnika Evropske unije primilo je najmanje jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, saopštila je Evropska komisija.

Prema podacima agencije Frans pres, više od devet odsto stanovnika EU je u potpunosti vakcinisano. „Vakcinacija se ubrzava u Evropi – upravo smo premašili 150 miliona vakcinacija… Do jula ćemo imati dovoljno doza da vakcinišemo 70 odsto odraslih u EU", napisala je na Tviteru predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.