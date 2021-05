„Postoji samo dijalog uz posredovanje EU, ostalo je farsa“

Nova pre 1 sat | Autor:Beta Autor:Beta

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da "postoji samo jedan dijalog" o izbornim uslovima, i to onaj u kojem će posredničku ulogu imati predstavnici Evropske unije, i da će 6. maja biti održana prva runda razgovora u kojoj će učestvovati Narodna stranka. „Narodna stranka se zalagala za to da opozicija u tom procesu nastupi jedinstveno, predstavljena sa dva stručna pregovarača. To, nažalost, nisu prihvatili svi, i zato smo prinuđeni da odvojeno