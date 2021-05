Grci ponovo zaključani: Alarmantna situacija na ostrvu Kalimnos dovela do blokade ovog ostrva

Blic pre 19 minuta

Vlasti na grčkom ostrvu Kalimnos uvele su mere blokade usled porasta broja zaraženih, i to dan nakon što su restrikcije ublažene širom zemlje.

Ministarstvo za civilnu zaštitu saopštilo je da je na ostrvu Kalimnos uvedena blokada koja će trajati do 10. maja "zbog hitne situacije i ozbiljne pretnje za javno zdravlje" i radi suzbijanja širenja virusa. U okviru tih mera meštanima će biti dozvoljeno da napuste kuće radi odlaska na posao, posete ljekaru ili odlaska u apoteku, da prošetaju kućne ljubimce ili odu do prodavnice do 18.00 časova. Druge restrikcije uključuju suspenziju građevinskih radova i verskih