Započelo uvođenje jednodozne Džonson i Džonson vakcine: Cilj Grčke je da se svi odrasli vakcinišu do jula

Blic pre 56 minuta

Grčki ministar zdravlja Vasilis Kilikijas potvrdio je danas da se tempo nacionalnog programa imunizacije protiv Kovid-19 ubrzava i najavio cilj da se celokupna odrasla populacija vakciniše do jula.

Ministar je na konferenciji za novinare saopštio da se samo danas preko 100.000 ljudi vakcinisalo, a da se očekuje da će se oko 2,3 miliona doza vakcina upotrebiti tokom maja, čime će se premašiti broj od 5 miliona do kraja meseca, prenosi ANA. "Cilj nam je da se imunizuju sve odrasle osobe do kraja juna ili do početka jula, nemamo problema sa isporukom vakcina", naglasio je Kilikijas. Načelnica grčkog Nacionalnog odbora za vakcinaciju Marija Teodoridu čestitala je