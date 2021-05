Obradović: Dijalog sa evroparlamentarcima da se završi što pre

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Lider Pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da dijalog sa evroparlamentarcima treba da se završi „što pre“ da bi opozicione stranke imale vremena da se spreme za predstojeće izbore u aprilu.

„Kao jedini logičan format predložili smo direktne pregovore izmedju predstavnika vlasti na čelu sa predsednicima SNS i SPS i predstavnika bojkot opozicije, jer ne vidimo logiku učešća drugih opozicionih kolega koji su bili zadovoljni prošlogodišnjim izbornim uslovima i da dijalog bude okončan do kraja juna da bismo imali najmanje šest do devet meseci do izbora za koliko-toliko slobodne i poštene predizborne uslove“, rekao je Obradović u sedištu Delegacije EU u