Gužve u "Ušću" zbog vakcinacije i vaučera

RTS pre 29 minuta

Beograđanima je od danas na raspolaganju još jedan punkt za vakcinaciju bez zakazivanja, u Tržnom centru "Ušće", gde su građani jutros i pre otvaranja napravili gužve. Bilo je i neprijatnih situacija zbog čega je bilo i policije, javlja reporter RTS-a.

Još oko osam sati, ispred tržnog centra građani su počeli da formiraju red, a zatim se gužva preselila i u hodnike tržnog centra, do samog punkta. Građani mogu da biraju vakcinu koju žele da prime, punkt je otvoren do 21 sat, a jutros je prvih 100 vakcinisanih dobilo poklon-vaučer. Prvu vakcinu u Ušću jutros je primila pevačica Jelena Karleuša, koja je rekla da svoju popularnost koristi za to da se, po ugledu na nju, vakciniše još veći broj ljudi. "Iz poštovanja