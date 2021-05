Britanci i francuzi na ivici sukoba: Zaoštravaju se tenzije na Lamanšu - blokirana luka, DŽonson šalje ratne brodove

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Steve Parsons/PA via AP, File Britanski brodovi naoružani topovima i mitraljezima patroliraju kanalom nakon što je Pariz juče upozorio da bi mogao da isključiti struju koja se uglavnom isporučuje podmorskim kablom do ostrva.

Britanski premijer Boris DŽonson doneo je odluku o raspoređivanju patrolnih brodova nakon što su obaveštajni podaci sugerisali da će do 100 francuskih ribarskih brodova blokirati svaki pristup luci Sent Helijer. To takvog razvoja je došlo nakon što je DŽersi prošle nedelje odlučio da izdaje dozvole za ribolov francuskim brodovima na osnovu novog sistema uvedenog nakon Bregzita. "Dejli mejl" prenosi da je oko 100 malih ribarskih brodova sa bakljama i transparentima