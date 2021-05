Đole Đogani o podeli imovine: "Svako ima pravo na svoj deo", u jeku skandala o njegovom varanju žene progovorio o ozbiljnoj temi

Blic pre 55 minuta | V.M.

Prašina koja se podigla nakon što je u javnosti kao bomba odjeknula vest da Đole Đogani navodno vara svoju nevenčanu suprugu Vesnu Đogani i dalje se ne spušta.

Denser i pevačica se nisu venčali ni posle 20 godina ljubavi, a Đole je pred kamerama otkrio koji je razlog za to, ali i priznao da ako se stvari između njih zakomplikuju i svako krene svojim putem, da će imovinu podeliti bez trzavica jer kako ističe sve su stekli zajedničkim trudom i radom. - To je samo ugovor to nema veze sa stvarima koje čine život. Ne daj bože da se desi nešto, onda zakonsi moraš da prođeš peripetije kad hoćeš da se razvedeš. Može da bude