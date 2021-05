Đorđević: Jednostrano proglašena nezavisnost Kosova je ilegalna

Beta pre 1 sat

Predsednik Oslobođenja Mlađan Đorđević izjavio je danas ispred zgrade Delegaciju EU u Beogradu da su vladavina prava i poštovanje zakona evropske vrednosti, a da je jednostrano proglašena nezavisnost Kosova ilegalna i da se pokušava ostvariti brutalnom silom i prevarom.

Aktivisti tog pokreta okupili su se danas ispred Delegacije EU povodom Dana Evrope i Dana pobede u Drugom svetskom ratu, gde su istakli transparent "Neka čuju Vučić i Evropska unija – Кosovo je bilo i ostaće Srbija".

Komentarišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da su "punopravno članstvo u EU uz kompromisno rešenje o pitanju Кosova i Metohije način da se Srbija učini uređenom i uspešnom", Đorđević je upitao Vučića o kakvom je kompromisu reč kada status Кosova rešen Ustavom Srbije, Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN, "voljom srpskog naroda i stavom Srpske pravoslavne crkve".

"Aleksandar Vučić može da raspolaže imovinom svog jajinačkog klana, ili svojom kućom u Čipuljićima, ali Кosovo i Metohija pripadaju srpskom narodu koji nikada neće pristati na ucene poput uslovljavanja članstva u EU po cenu odricanja od 17 odsto svoje teritorije", rekao je Đorđević, a preneo Oslobođenje.

Đorđević je podsetio da je od 2012. do danas vlast Aleksandra Vučića potpisala 48 različitih sporazuma sa Prištinom, na osnovu kojih se Srbija odrekla "suvereniteta na Кosovu i Metohiji u praktično svim oblastima".

"Sada nam spremaju i poslednji, pravno obavezujući sporazum kojim će Vučićev režim da prizna Кosovo i dozvoli mu članstvo u Ujedinjenim nacijama. Upozoravamo Aleksandra Vučića – to neće proći. Srpski narod to neće dozvoliti", naglasio je on.

(Beta, 05.09.2021)