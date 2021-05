Jokić je grumen zlata, ali je Bruklin pobegao sa tanjira Denveru (video)

Mozzart sport pre 2 sata

Srpski centar tražio faul u dva navrata na kraju utakmice, ali ih nije dobio. I tu je meč prelomljen

Meč koji su mnogi željno iščekivali opravdao je pažnju: opasna tuča Denvera i Bruklina okončana je pobedom gostiju. Denver je video da može i protiv Bruklina da igra, ali i da ne može samo da se osloni na Nikolu Jokića, već da mu je potrebna bolja pomoć. Pali su Nagetsi pri kraju meča, a Kajri Irving i Kevin Durant su dizali lestvicu tempa do nivoa na kom Denver to nije mogao da isprati na samom kraju - 125:119. Od 21 poena prednosti do poraza. Tim putem je prošao