Vremenska prognoza - 10. maj

RTS pre 3 sata

Naredna dva dana pravo leto. Biće sunčano, uz košavu u Podunavlju i Pomoravlju. Sa juga će stizati topao vazduh. Da je ipak proleće, podsetiće nas sveže jutro s temperaturom od 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 10.05.2021. Ponedeljak Sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13 , a najviša od 25 do 29 stepeni. 11.05.2021. Utorak Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 8 do 15 , a najviša od 26 do 30 stepeni. 12.05.2021. Sreda Pre