Čelsi odložio sitijevo slavlje: Alonso u nadoknadi srušio "građane" i najavio maestralno finale LŠ (video)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

FOTO: AP Izabranici Tomasa Tuhela slavili su na "Etihadu" sa 2:1 u meču koji se može smatrati svojevrsnom pripremom za finale Lige šampiona (29. maj).

Klub iz Londona je drugi put u razmaku od dvadesetak dana pobedio "građane" i jasno im stavio do znanja da će morati dobro da oznoje dres kako bi došli do "ušatog" pehara. Sve je moglo da bude drugačije i navijači Sitija su već mogli da slave novu titulu, ali... Serhio Aguero je pri rezultatu 1:0 promašio penal u trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. Pokušao je "panenkom" da prevari Mendija, no ovaj je bio priseban i prozreo je nameru iskusnog Argentinca. Siti