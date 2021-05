Korona virus: Nastavlja se vakcinacija bez zakazaivanja u Srbiji, pad broja novozaraženih u Indiji

BBC News pre 1 sat

Reuters

Dok se u Srbiji nastavlja imunizacija stanovništva, a stručnjaci tvrde da je situacija sve bolja, u Indiji je prvi put posle nekoliko dana, broj novozaraženih korona virusom pao ispod 400.000.

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo 19 ljudi, a zaraženo još 834. Od početka pandemije umrlo je 6.558 ljudi.

Oni koji nemaju antitela posle primljene dve doze vakcine protiv koronavirusa moraće da prime i treću, rekao je Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa Predrag Kon.

„Jasno je svima nama koji se bavimo ovim poslom da oni koji nemaju antitela posle dve doze, a prošlo je vreme, treba da prime još neku - ili dozu te iste vakcine, ili da promene vakcinu", rekao je Kon za televiziju K1.

U Indiji, koja se i dalje grčevito bori sa ubraznim širenjem zaraze i mutiranim varijantama Kovida-19, u poslednja 24 sata u Indiji je zaraženo još 366.000 ljudi.

U svetu je do sada zaraženo više od 158,3 miliona ljudi, preminulo je 3,28 miliona, a oporavilo se više od 94 miliona ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Reuters

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo 19 ljudi, a zaraženo još 834.

Od početka pandemije umrlo je 6.558 ljudi.

U bolnicama je trenutno 3.287 ljudi, a na respiratorima je 137 pacijenata.

U poslednja 24 sata testirano je 9.389 uzoraka.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 700.408 slučajeva zaraze.

U prethodna tri dana u Tržnom centru Ušće vakcinisano je 2.250 građana, dok je na Beogradskom sajmu vakcinu protiv korona virusa u istom periodu primilo 3.250 ljudi, rekao je direktor punkta za vakcinaciju na Beogradskom sajmu Zoran Bekić.

Bekić je za televiziju Prva izjavio da su i danas (nedelja) otvoreni svi punktovi bez zakazivanja, i to na sajmu od 8 do 16, Tržnom centru Ušće od 10 do 20 i u svim domovima zdravlja u Beogradu od 9 do 19 sati.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je vakcinu protiv korona virusa primilo 36 odsto punoletnih građana, dok je 28 odsto i revakcinisano.

U Beogradu je prvu dozu vakcine primilo 45 odsto građana, a 35 odsto i drugu dozu, rekao je Bekić.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Na portalu e-Uprava dostupne su nove usluge vezane za vakcinisanje protiv kovida 19 - „propušten termin za vakcinaciju" i „potvrda o vakcinaciji".

Ukratko iz sveta:

Svetska zdravstvena organizacija dala je hitno odobrenje za upotrebu kineske vakcine Sinofarm

U Indiji ponovo više od 4.000 preminulih u poslednja 24 sata

ponovo više od 4.000 preminulih u poslednja 24 sata U Japanu registrovan rekordan broj kovid pacijenata sa teškom kliničkom slikom

registrovan rekordan broj kovid pacijenata sa teškom kliničkom slikom U Rumuniji i u turističkim lokacijama organizuju vakcinaciju

i u turističkim lokacijama organizuju vakcinaciju Evropska unija je potpisala novi sporazum sa kompanijama Fajzer-Biontek o kupovini 1,8 milijardi doza vakcina za period između 2021. i 2023. godine

U svetu je do sada zaraženo više od 157,7 miliona ljudi, preminulo je 3,28 miliona, a oporavilo se više od 93,7 miliona ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC

Kako se Srbija borila protiv korone u 2020. godini:

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 200.693 potvrđena slučaja

Do sada je umrlo 8.790 ljudi, a oporavilo se 163.445 ljudi

Hrvatska - 343.829 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 7.424 ljudi, a oporavilo se 325.700

Slovenija - 245.793 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 4.286 ljudi, a oporavilo se 232.389

Severna Makedonija - 153.891 potvrđen slučaj

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.079 ljudi, a oporavilo se 137.664

Crna Gora - 98.237 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.536 ljudi, a oporavilo se 94.803

Vlada Crne Gore odlučila je da svaki turista koji se zarazi korona virus može da se leči u crnogorskim bolnicama o trošku te države.

Kosovo - 106.170 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.211 ljudi, a oporavilo se 96.841

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Kako je u svetu?

Broj slučajeva zaraze Kovidom-19 širom sveta povećao se devetu nedelju zaredom, dok je broj smrtnih slučajeva viši već šestu uzastopnu nedelju, rekao je Tedros Adhanom Gebrejesus, generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije.

U Indiji već treći dan za redom broj novozaraženih je veći od 400.000. Ukupan broj zaraženih od početka pandemije iznosi 21,9 miliona.

Ministarstvo zdravstva Indije je saopštilo da je u poslednja 24 sata potvrđeno 4.187 smrtnih ishoda među kovid pacijentima, ukupno oko 240.000 od početka pandemije, prenosi Rojters.

Nagli porast zaraze korona virusom u zemljama u razvoju, poput Indije, zbog relativne oskudice u ponudi vakcina, znači da će se pandemija širiti do sredine 2022. godine, izjavio je direktor nemačke kompanije Biotek Ugur Šahin.

Zbog hitnosti, vlasti bi trebalo da razmotre mere kao što su mešanje i podudaranje vakcina različitih proizvođača, navode iz Bionteka, koji sa američkim Fajzerom proizvodi vakcinu protiv Kovida-19.

„Sredinom 2022. čak će i gusto naseljene regioni poput Indije postići visoku stopu vakcinacije i kolektivnog imuniteta", rekao je Šahin.

Svetska zdravstvena organizacija dala je hitno odobrenje za upotrebu kineske vakcine Sinofarm, kojom se imunuzuju i ljudi u Srbiji.

Kina je već vakcinisala milione ljudi kod kuće i u još 45 zemalja.

Do sada je SZO odobrila samo vakcine Fajzer, AstraZeneka, Moderna i Džonson i Džonson.

Međutim, zdravstvene vlasti u raznim zemljama - posebno siromašnijim u Africi, Latinskoj Americi i Aziji - već su odobrili kinesku vakcinu Sinofarm za hitnu upotrebu.

Zeleno svetlo SZO je smernica nacionalnim regulatorima da je vakcina sigurna i efikasna.

To takođe znači da se vakcina može koristiti u globalnom programu Kovaks, čiji je cilj pružanje oko dve milijarde vakcina zemljama u razvoju.

Oko 46 miliona izbeglica isključeno je iz globalnih programa vakcinacije protiv korona virusa, a među njima su tražioci azila, izbeglice, migrtanti i raseljena lica, navodi se u studiji Svetske zdravstvene organizacije.

Ovo znači da oko 46 miliona ljudi, koliko stanovnika ima Španija, ostaje bez mogućnosti da se vakciniše čak i ukoliko bude prevaziđena trenutna globalna nestašica antikovid vakcina, prenosi londonski Gardijan.

Izbeglicama nije omogućeno da se vakcinišu u Indiji, Nigeriji i Indoneziji, a do skoro ni u Pakistanu gde se koriguju planovi za vakcinaciju kako bi i izbeglice bile obuhvaćene imunizacijom.

Reuters U nekim afričkim zemljama uništavaju vakcine kojima je prošao rok trajanja

Posetioci zamka Bran u Rumuniji ovog meseca mogu da očekuju ubod u ruku umesto ujeda u vrat, jer atrakcija Drakula učestvuje u akciji vakcinacije.

Zdravstvene vlasti otvorile su dvorac Bran u Transilvaniji za vakcinisanje svakog vikenda ovog maja, bez potrebe za prethodnim rezervacijama.

Lekari i medicinske sestre davali su injekcije svim zainteresovanim posetiocima.

„Došao sam u posetu zamku sa porodicom i kada sam video poster skupio sam hrabrost i pristao da dobijem injekciju", rekao je inženjer Liviju Necula za novinsku agenciju AFP.

Rumunija koristi turističke atrakcije za kampanju vakcinaciju i čak 24-časovne maratone kako bi se što više ljudi imunizovalo.

Otprilike 3,6 miliona od 19 miliona stanovnika Rumunije do sada je dobilo jednu dozu vakcine.

Vlasti žele da bar pet miliona ljudi dobije vakcinu pet miliona do juna,

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

BBC

(BBC News, 05.10.2021)