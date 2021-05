Napad na Novom Zelandu: Pomahnitali napadač izbo petoro u supermarketu, nastao haos

Kurir pre 2 sata

Jedan muškarac izbo je pet osoba u supermarketu na Novom Zelandu, a tri lica se nalaze u kritičnom stanju, saopštile su lokalne vlasti.

Policija je dodala da je osumnjičeni uhapšen i da je odveden u pritvor nakon krvavog pira u supermarketu Kauntdaun u gradu Danedin. Police are responding to an incident in central Dunedin. It occurred on Cumberland St at about 2.30pm. Initial information suggests several people have been injured. One person has been taken into custody. Further information will be released when available. — New Zealand Police (@nzpolice) May 10, 2021 Među povređenima su i dva