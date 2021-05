Krvoproliće na rođendanu: Ubijeno 7 ljudi, napadač došao na proslavu u Koloradu i počeo da puca (video)

Večernje novosti pre 4 sati | Novosti online

Foto: Printskrin Kako se navodi, napadač je došao na proslavu i počeo da puca.

Prema izveštajima medija, napadač je bio u vezi sa jednom od žrtava. Među žrtvama je i osoba za koju je priređena proslava, koja je održana ispred kamp-prikolice. 7 adults dead after birthday party shooting in Colorado https://t.co/f6mVspI1R3 — FOX2now (@FOX2now) May 9, 2021 Među okupljenima je bilo i dece, ali su sve žrtve odrasli. Policija je saopštila da je po dolasku na mesto zločina pronašla šest mrtvnih osoba, dok je sedma u bolnici podlegla povredama.