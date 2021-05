Korona virus: Pada broj zaraženih u Srbiji, u Americi odobrena Fajzer vakcina za decu od 12 do 15 godina

BBC News pre 54 minuta

Dok se u Srbiji beleži pad broja zaraženih korona virusom prethodnih dana, američka Agencija za hranu i lekova (FDA) odobrila je upotrebu Fajzer vakcine za decu uzrasta od 12 do 15 godina.

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo 18 ljudi, a zaraženo još 918. Od početka pandemije umrlo je 6.576 ljudi, a zaraženo je 701.326.

Američka agencija FDA saopštila je da odluka od odobravanju vakcine za adolescente predstavlja „značajan korak u borbi protiv pandemije Kovida-19".

„Roditelji i staratelji mogu da budu sigurni da je FDA sprovela rigoroznu i detaljnu analizu svih dostupnih podataka", rekla je Džanet Vudkok, šefica FDA.

Soj korona virusa pronađen prošle godine u Indiji predstavlja „razlog za zabrinutost na globalnom nivou" i već se proširio na 30 država, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

U svetu je do sada zaraženo više od 158,6 miliona ljudi, preminulo je 3,29 miliona, a oporavilo se više od 94,6 miliona ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim zvaničnim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 sata preminulo 18 ljudi, a zaraženo još 918.

Od početka pandemije umrlo je 6.576 ljudi.

U bolnicama je trenutno 3.287 ljudi, a na respiratorima je 127 pacijenata.

U poslednja 24 sata testirano je 10.225 uzoraka.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 701.326 slučajeva zaraze.

Doktor na Institutu za majku i dete Vladislav Vukomanović izjavio je danas da se u ambulanti te ustanove smanjuje broj pregleda dece inficirane korona virusom i da je trenutno na lečenju u toj bolnici dvoje dece, čije je zdravstvno stanje stabilno.

Vukomanović je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je jedna od najtežih posledica kovida-19 kod dece multisistemski inflamatorni sindrom.

„Jedan od pacijenata ima veoma tešku posledicu, to je hemopareza ili šlog, oduzetost leve strane tela.

To je najteža neurološka komplikacija koju smo imali", rekao je on i dodao da se stanje tog deteta, uzrasta 11 do 12 godina, popravlja.

On je naveo da lekari strahuju da će povratak u škole posle prolećnog raspusta uticati na epidemijsku situaciju.

Kazao je i da bi trebalo podsticati vakcinaciju dece od 16 do 18 godina - ukoliko kliničke studije pokažu da je vakcina bezbedna i da su njeni efekti beznačajni.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Na portalu e-Uprava dostupne su nove usluge vezane za vakcinisanje protiv kovida 19 - „propušten termin za vakcinaciju" i „potvrda o vakcinaciji".

Ukratko iz sveta:

Entoni Fauči, vodeći američki imunolog najavio je da će smernice za nošenje maski u zatvorenom prostoru uskoro biti promenjene.

imunolog najavio je da će smernice za nošenje maski u zatvorenom prostoru uskoro biti promenjene. Broj obolelih od kovida 19 u Indiji pao u odnosu na nedelju, zabeležen je 366.161 novi slučaj zaraze.

pao u odnosu na nedelju, zabeležen je 366.161 novi slučaj zaraze. Broj novozaraženih koronavirusom u Austriji je, prvi put od 12. oktobra prošle godine, pao na ispod 1.000.

je, prvi put od 12. oktobra prošle godine, pao na ispod 1.000. U Rumuniji i u turističkim lokacijama organizuju vakcinaciju

i u turističkim lokacijama organizuju vakcinaciju Deca u Grčkoj , osim mlađih od četiri godine, vratila su se danas u osnovne škole i u vrtiće.

, osim mlađih od četiri godine, vratila su se danas u osnovne škole i u vrtiće. U svetu je do sada zaraženo više od 158,3 miliona ljudi, a preminulo 3,28 miliona. Oporavilo se više od 94 miliona ljudi, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

Kako se Srbija borila protiv korone u 2020. godini:

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 201.217 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 8.862 ljudi, a oporavilo se 166.047 ljudi

Hrvatska - 344.747 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 7.503 ljudi, a oporavilo se 328.993

Slovenija - 246.231 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 4.299 ljudi, a oporavilo se 232.983

Severna Makedonija - 154.026 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.093 ljudi, a oporavilo se 137.962

Crna Gora - 98.365 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.544 ljudi, a oporavilo se 98.365

Kosovo - 106.442 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 2.208 ljudi, a oporavilo se 97.675

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Kako je u svetu?

Broj obolelih od kovida 19 u Indiji pao u odnosu na nedelju, zabeležen je 366.161 novi slučaj zaraze.

Preminulo je još 3.754 pacijenata, prenosi novinska agencija Rojters.

Indija je prethodna četiri dana imala više od 400.000 dnevno obolelih.

Ukupan broj obolelih je 22,66 miliona, a umrlo je 246.116 ljudi.

Deca u Grčkoj, osim mlađih od četiri godine, vratila su se danas u osnovne škole i u vrtiće.

Učenici srednjih škola vratili su se u školske klupe pre uskršnjih praznika, preneli su grčki mediji.

Svi zaposleni u školama, uključujući nastavnike, administrativno i pomoćno osoblje, kao i učenici moraće da prilože sertifikat da su negativni na koronavirus.

Test mora biti urađen najmanje 24 časa pre odlaska u školu svakoga ponedeljka i četvrtka.

Broj novozaraženih koronavirusom u Austriji je, prvi put od 12. oktobra prošle godine, pao na ispod 1.000.

Zabeleženo je novih 820 slučajeva, a smanjen je i pritisaka na jedinice intenzivne nege, prenela je agencija AFP.

Austrijski kancelar Sebastijan Kurc izrazio je zadovoljstvo aktuelnim razvojem.

„Iako su brojke od nedelje po pravilu manje, pad na ispod 1.000 dnevno zaraženih nakon sedam meseci je ohrabrujući znak.

Pokazuje da će popuštanje mera, planirano za devet dana, uslediti u pravom trenutku", rekao je on.

Kurc je naglasio da očekuje da će se ovaj trend nastaviti i narednih dana.

Česi su posle četiri i po meseca manje-više strogog lokdauna dočekali otvaranje otvore prodavnica i većina usluga.

Otvorene su osnovne škole, muzeji i galerije a napolju, gde god mogu da poštuju razmak od dva metra građani više ne moraju da nose zaštitne maske.

Zahvaljujući poboljšanju epidemiološke situacije sa svega 381 novozaraženih juče, najmanje od avgusta 2020, drugi veliki talas otvaranja uslediće 17. maja kada će pozorišta, bioskopi i bašte restorana dočekati prve posetioce posle nekoliko meseci.

Entoni Fauči, vodeći američki imunolog najavio je da će smernice za nošenje maski u zatvorenom prostoru uskoro biti promenjene.

„Mislim da ćete to verovatno videti kako budemo išli dalje i kako se sve više ljudi vakciniše", rekao je za televiziju CNN Fauči, koji je i direktor Nacionalnog instituta za alergiju i zarazne bolesti.

On je najavio da će američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) ažurirati smernice jer se sve više Amerikanaca vakciniše.

CDC je prošlog meseca ublažio smernice o nošenju maski na otvorenom, ali i dalje savetuje i one koji su se vakcinisali i one koji još nisu da nose maske u zatvorenim javnim prostorima kao što su tržni centri, bioskopi ili muzeji.

Reuters U nekim afričkim zemljama uništavaju vakcine kojima je prošao rok trajanja

Posetioci zamka Bran u Rumuniji ovog meseca mogu da očekuju ubod u ruku umesto ujeda u vrat, jer atrakcija Drakula učestvuje u akciji vakcinacije.

Zdravstvene vlasti otvorile su dvorac Bran u Transilvaniji za vakcinisanje svakog vikenda ovog maja, bez potrebe za prethodnim rezervacijama.

Lekari i medicinske sestre davali su injekcije svim zainteresovanim posetiocima.

„Došao sam u posetu zamku sa porodicom i kada sam video poster skupio sam hrabrost i pristao da dobijem injekciju", rekao je inženjer Liviju Necula za novinsku agenciju AFP.

Rumunija koristi turističke atrakcije za kampanju vakcinaciju i čak 24-časovne maratone kako bi se što više ljudi imunizovalo.

Otprilike 3,6 miliona od 19 miliona stanovnika Rumunije do sada je dobilo jednu dozu vakcine.

Vlasti žele da bar pet miliona ljudi dobije vakcinu pet miliona do juna,

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

