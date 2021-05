Detalji masakra u Rusiji: Bio samo jedan napadač, deca stradala skačući kroz prozor video

Kurir pre 2 sata

Najmanje osam osoba poginulo je danas u pucnjavi u školi u Kazanju glavnom gradu ruske autonomne pokrajine Tatarstan. Broj žrtava još uvek nije zvanično saopšten, ali su demantovani prethodni izveštaji da su napad izvršila dvojica napadača.

Iako su ruski mediji javljali o dva napadača, to je danas demantovano. Naime, jedno vreme se za drugog napadača tvrdilo da se zabarikadirao u jednu učionicu sa nekoliko đaka koje je držao kao taoce, a potom da je ili ubijen u napadu policije ili da se sam ubio. No, prvo je radio stanica Govori Moskva, pozivajući se na izvore iz ruskog Ministarstva obrane, odbacila priču o drugom napadaču, a potom je to opovrgnula i portparolka tatarstanske policije Lilja Galimova.