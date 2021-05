Užas u Rusiji Tinejdžer zapucao u školi, poginule nastavnice, među žrtvama ima i đaka

Kurir pre 1 sat

Devetoro dece i dva nastavnika poginuli su u pucnjavi u školi u Kazanju.

Explosion rocks school in Kazan, Russia after shooting there https://t.co/CYwRFqz0Bp — Sputnik (@SputnikInt) May 11, 2021 Policija je privela tinejdžera koji se sumnjiči da je ušao u školu i otvorio vatru na đake. "Policija je uhapsila tinejdžera, koji se sumnjiči da je započeo pucnjavu", saopštili su iz policije dodajući da mladić ima oko 17 godina. Prema nepotvrđenim informacijama, u pucnjavi je učestvovao još jedan napadač. Kurir.rs Kurir