Jedanaest osoba ubijeno u pucnjavi u školi u Kazanju

N1 Info pre 29 minuta | Autor:N1 Beograd

Najmanje jedanaest osoba je ubijeno, a više ih je ranjeno nakon što je jedna ili više naoružanih osoba otvorilo vatru u školi u ruskom gradu Kazanj, piše agencija RIA, citirajući hitne službe.

Na snimku na društvenim mrežama koji je objavila RIA se vide dva učenika kako iskaču kroz prozor na trećem spratu. Дети спасались через окна во время стрельбы в школе в Казани.mp4 ❗️ Шесть учеников и учитель пострадали во время стрельбы в школе в Казани, сообщаеn РЕН ТВ.На кадрах видно, как подростки спасаются через окна. В это время раздаются звуки стрельбы и крики. Posted by IZ.RU on Tuesday, May 11, 2021 Pojavili su se različiti izveštaji o ovom događaju – neke