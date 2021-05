U Srbiji novoobolelih 1.125, preminulo 18 ljudi

Sputnik pre 2 sata

U poslednja 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 13.089 osoba, od kojih je 1.125 pozitivno dok je, nažalost, 18 osoba preminulo.

Na respiratorima se nalazi 115 osoba. Trenutno je hospitalizovano 3.701 obolelih. Od početka pandemije, do sada je urađeno 3.952.559 testova, a ukupan broj registrovanih slučajeva je 702.451. Do sada je preminulo 6.594 ljudi, dok je procenat smrtnosti 0,94 odsto.