"Dovodio striptizete da plivaju gole": Cure detalji o razuzdanom životu Bila Gejtsa: Mediji su sve znali, ali su ćutali

Blic pre 16 minuta | Milijana Milikšić

Iza slike uglađenog, tehnološkog mogula, Bil Gejts bio je poznati ženskaroš koji je pravio golišave žurke na bazenima sa striptizetama – čak i nakon što je upoznao buduću suprugu Melindu, tvrdi njegov biograf.

Divlji stil života koosnivača “Majkrosofta” bio je dobro poznat u njegovom unutrašnjem krugu ali su novine – poput “Njujork tajmsa” – krile nimalo laskave izveštaje kako bi i dalje dobijale “informacije na kašiku”, zapisao je Džejms Volas u biografiji iz 1997. nazvanoj “Preterivanje: Bil Gejts i trka za kontrolu sajber prostora” (Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace). Oni “nisu izveštavali o divljim momačkim žurkama koje je predsednik