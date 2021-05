Đanijeva supruga završila u bolnici! Slađani pozlilo, pevač nije bio sa njom, drugarica je dovela do bolnice!

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

Foto: Printskrin Sa njom je bila prijateljica, koja ju je držala ispod ruke da ne padne.

Ona je u bolnicu došla jer je osetila mučninu, a nekoliko puta je i povraćala. Podsetimo, supruga popularnog folk pevača pre dva meseca doživela je i moždani udar, a njeno stanje do ponedeljka je bilo stabilno. - Imala sam moždani udar. Nisam imala pojma, boleo me je vrat jako, otišla sam u Klinički centar i tako saznala. Snimili su me, sad radimo detaljne pretrage i nalaze. Uplašili smo se svi kad smo čuli dijagnozu, Đani se baš zabrinuo, nije mala stvar. Hvala