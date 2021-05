Moćno dejstvo "gvozdene kupole": Pogledajte kako izraelska vojska odbija raketni napad u Tel Avivu (video)

Večernje novosti pre 7 minuta | Novosti onlajn

Foto: Printscreen/Telegram Hamas je saopštio da je gađao Tel Aviv sa najmanje 130 raketa.

Na snimcima sa društvenih mreža može se videti kako su presretnute na desetine raketa jer je aktiviran izraelski protivraketni odbrambeni sistem Gvozdena kupola. RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021 Izraelski kanal 12 je izvestio da je jedna raketa pogodila zgradu u predgrađu Holon. INTERCEPTED: Terrorists recently fired