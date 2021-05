Novak celom svetu poslao moćnu poruku! Najbolje od Đokovića – čas tenisa u Rimu za četvrtfinale: Španac pregažen!

Blic sport pre 18 minuta | St. K.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković lako je izašao na kraj sa Špancem Alehandrom Davidovičem Fokinom i pobedom rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:1) plasirao se u četvrtfinale.

Nije mnogo trajao ovaj meč, tek nešto više od sat vremena, a srpski as će igrati sa boljim iz duela Beretini – Cicipas koji neće početi pre podneva. Nekoliko puta su Novak i Fokina sparingovali i trenirali zajedno, a ovaj meč je baš tako i izgledao. Zaista je Đoković vrlo lako, naročito u drugom setu došao do pobede. Iako nije dugo trajao, meč je počeo brejkom Španca. Iznenadio je sve, pa i Novaka odličnim početkom duela. Naš as je imao i 40:15, ali se Fokina