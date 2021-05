Gde možete da gledate prenos meča Đoković – Fokina?

Nova pre 3 sata | Autor:Bojan Vinulović

Novak Đoković protiv Alehandra Davidoviča Fokine igra meč osmine finala turnira u Rimu, od 10 časova uz prenos na Sportklubu.

Đoković je pobedio Tejlora Frica, kog je eliminisao i na Australijan openu ove godine, sada je prepreka 48. igrač sveta. Novak je petostruki šampion Rima, a rival mu je momak koji je u dobroj formi, a nekada je bio šampion juniorskog Vimbldona. Biće to dobar test za Novaka, Fokina je došao do četvrtfinala u Montekarlu nedavno, dogurao je i do polufinala Estorila ovog meseca. Šljaka mu odgovara kao podloga, a pobednika u četvrtfinalu čeka bolji iz duela Beretini –